Роналду хотел отработать контракт с «МЮ» до конца, но теперь сомневается. Он опасается, что клуб еще сильнее отстанет от «Сити» и «Ливерпуля» (As)

засомневался, что ему стоит оставаться в .

Как пишет As, ситуация в клубе беспокоит португальца. Роналду не хочет проводить свой последний или один из последних сезонов на топ-уровне в команде, у которой нет перспектив в борьбе за трофеи.

Несмотря на невыход «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов, 37-летний форвард был нацелен на то, чтобы отработать контракт с клубом до конца, однако сейчас у него появились сомнения. Переходы Эрлинга Холанда в и в «Ливерпуль» заставили Роналду опасаться, что отставание «МЮ» от лидеров в следующем сезоне станет еще более значительным.

Роналду хочет, чтобы «Юнайтед» усилился, однако в команде вряд ли случится такая перестройка, на которую рассчитывает футболист.

При этом, как отмечается, вариант с переходом Роналду в «Рому» не рассматривается.

В минувшем сезоне 37-летний форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.