Катарские боссы «ПСЖ» и Кампуш хотят, чтобы Неймар ушел из клуба (Foot Mercato)

Нападающий Неймар может покинуть «ПСЖ».

Как пишет Foot Mercato, и катарские руководители проекта, и новый советник «ПСЖ» по футбольным вопросам не рассчитывают на бразильца.

«ПСЖ» уже установил цену на Неймара, но она пока неизвестна. Также не вполне ясно, интересен ли бразилец кому-либо – потенциальных покупателей отпугивает его зарплата размером 30 млн евро в год.

В минувшем сезоне 30-летний игрок забил 13 голов и отдал 8 передач в 28 играх за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Президент «ПСЖ» ушел от ответа на вопрос, будет ли Неймар частью нового проекта клуба