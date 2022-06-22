Катарские боссы «ПСЖ» и Кампуш хотят, чтобы Неймар ушел из клуба (Foot Mercato)

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Нападающий Неймар может покинуть «ПСЖ».

Как пишет Foot Mercato, и катарские руководители проекта, и новый советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш не рассчитывают на бразильца.

«ПСЖ» уже установил цену на Неймара, но она пока неизвестна. Также не вполне ясно, интересен ли бразилец кому-либо – потенциальных покупателей отпугивает его зарплата размером 30 млн евро в год.

В минувшем сезоне 30-летний игрок забил 13 голов и отдал 8 передач в 28 играх за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Президент «ПСЖ» ушел от ответа на вопрос, будет ли Неймар частью нового проекта клуба

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