Рудковская о боксерском поединке Загитовой: «Классный коммерческий ход. Как говорится, любые способы хороши, кроме некролога»

Продюсер, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о том, что проведет показательный бой с олимпийским чемпионом по боксу Альбертом Батыргазиевым.

«То, что Саша Трусова прыгала в легкой атлетике, привлекло внимание к легкой атлетике, и то, что Загитова сейчас делает – это тоже привлекает болельщиков со всего мира. Я не вижу здесь ничего плохого, это классный коммерческий ход. Тут, как говорится, любые способы хороши, кроме некролога.

Это делается для привлечения внимания к спорту, к боксу. Сейчас необходимо делать вещи, благодаря которым люди будут следить за спортом, идти в спорт, так как после объявления санкций интерес к российским спортивным мероприятиям сильно упал. Интерес падает, и многие ребята бросают спорт из-за отсутствия новых вершин для покорения в зарубежных соревнованиях», – сказала Рудковская.

Загитову занесло в бокс, впереди бой с мужчиной. Это что, не шутка?😱