Хакан Чалханоглу: «Ибрагимович не способствовал победе «Милана» в Серии А – он почти не играл. Ему нравится быть в центре внимания»

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Хакан Чалханоглу резко высказался в адрес Златана Ибрагимовича.

«Милан» стал чемпионом Италии по итогам сезона-2021/22.

Во время чемпионского парада шведский нападающий скандировал оскорбления в адрес Чалханоглу, перешедшего в 2021 году из «Милана» в «Интер».

«Ему 40 лет, а не 18. Я бы не стал делать такие вещи в его возрасте. Ему просто нравится быть в центре внимания.

Он не способствовал выигрышу скудетто в сезоне. Он ведь почти не играл, но при этом делает все, чтобы быть в центре внимания.

Некрасиво это со стороны человека, который регулярно звонил мне, приглашал поужинать или покататься на мотоцикле, когда я был в «Милане».

Он написал обо мне в своей книге. Он должен был что-то написать, иначе это были бы пустые страницы. Лучше не заморачиваться на этот счет, честно говоря», – заявил турецкий полузащитник в интервью Tivibu Spor.

Ибрагимович забил 8 голов в 23 матчах Серии А в прошедшем чемпионате.

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