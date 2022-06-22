Мостовой о Суперкубке: «Бойкот был на эмоциях. Федун как-то на эмоциях говорил, что хочет сняться с чемпионата. Зачем было устраивать цирк?»

прокомментировал ситуацию вокруг Суперкубка России.

Сегодня подтвердил, что не будет бойкотировать матч с , который пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля.

«Зачем было устраивать цирк? У меня такой вопрос возник. Только не сегодня, а неделю назад. Ясно, что изначально все было сделано неправильно. Если бы все было сделано заранее, то вообще никаких бы вопросов и слов не было.

Другое дело, что, когда появляются варианты, и оказывается среди Питер, который в итоге выбирают, то у всех возникают возмущения. Почему нельзя в других городах? Бойкот был на эмоциях. Федун как-то тоже говорил на эмоциях, что хочет сняться с чемпионата. Как сейчас модно говорить – хайп», – сказал бывший полузащитник сборной России.