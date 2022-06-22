Магуайр останется в «МЮ», но может лишиться капитанской повязки

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Фил Джонс Рафаэль Варан Харри Магуайр Виктор Линделеф Эрик Байи Эрик тен Хаг Аксель Туанзебе Футбол

Харри Магуайр останется в «Манчестер Юнайтед».

По информации Daily Mail, новый главный тренер Эрик тен Хаг планирует оставить центрального защитника в команде и подписать еще одного игрока на эту позицию, если клуб продаст Эрика Байи, Фила Джонса или Акселя Туанзебе. Рафаэль Варан и Виктор Линделеф также входят в планы тен Хага. 

Тем не менее Магуайр может лишиться капитанской повязки в «Юнайтед». Бывший тренер манкунианцев Ральф Рангник выразил мнение, что футболисты должны проголосовать за игрока, который будет капитаном в новом сезоне.

В прошедшем сезоне АПЛ Магуайр провел 30 матчей, в которых забил 1 гол, получил 7 желтых карточек и одну красную. Его статистика – здесь

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