Президент «ПСЖ» ушел от ответа на вопрос, будет ли Неймар частью нового проекта клуба

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Луиш Кампуш Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» высказался о форварде Неймаре и новом спортивном директоре Луише Кампуше.

– Что может дать клубу Кампуш?

– Перед ним стоит четкая цель, отличная от других задач на рынке. Найти молодых талантливых, мотивированных игроков с психологией победителя, которые захотят умереть [на поле] за эмблему клуба.

Мы хотим стать сильнее как коллектив, чтобы футболисты играли друг за друга, как команда, и с мыслью о том, что важнее всего – это клуб.

– Неймар – часть нового проекта?

– Мы не можем обсуждать такие темы в прессе. Кто-то придет, кто-то – уйдет, это вопрос переговоров, не подлежащих оглашению, – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

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