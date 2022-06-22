Президент «ПСЖ» ушел от ответа на вопрос, будет ли Неймар частью нового проекта клуба

Президент «ПСЖ» высказался о форварде Неймаре и новом спортивном директоре .

– Что может дать клубу Кампуш?

– Перед ним стоит четкая цель, отличная от других задач на рынке. Найти молодых талантливых, мотивированных игроков с психологией победителя, которые захотят умереть [на поле] за эмблему клуба.

Мы хотим стать сильнее как коллектив, чтобы футболисты играли друг за друга, как команда, и с мыслью о том, что важнее всего – это клуб.

– Неймар – часть нового проекта?

– Мы не можем обсуждать такие темы в прессе. Кто-то придет, кто-то – уйдет, это вопрос переговоров, не подлежащих оглашению, – сказал .

Отношения Мбаппе и Неймара испортились, Килиан выступает за уход бразильца. «ПСЖ» готов продать игрока (L’Équipe)