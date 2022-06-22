Садьо Мане: «Очень странно больше не быть игроком «Ливерпуля» после 6 лет на «Энфилде». Я невероятно хорошо провел это время»

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Садьо Мане высказался об уходе из «Ливерпуля»

Вингер перешел из английского клуба в «Баварию». 

– Твой трансфер в «Баварию» теперь оформлен. Не кажется ли тебе странным говорить, что ты больше не игрок «Ливерпуля»?

– Да, конечно. Конечно, это странно – очень, очень странно – больше не быть игроком «Ливерпуля» после шести лет, проведенных на «Энфилде».

Но, конечно, я отлично провел это время, невероятно хорошо провел это время, и с самого первого дня мне очень, очень нравилось тренироваться, играть, особенно на «Энфилде» перед этими потрясающими болельщиками. Теперь все подошло к концу, так что еще можно сказать? – сказал Мане. 

 

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