Садьо Мане: «Очень странно больше не быть игроком «Ливерпуля» после 6 лет на «Энфилде». Я невероятно хорошо провел это время»

высказался об уходе из .

Вингер перешел из английского клуба в «Баварию».

– Твой трансфер в «Баварию» теперь оформлен. Не кажется ли тебе странным говорить, что ты больше не игрок «Ливерпуля»?

– Да, конечно. Конечно, это странно – очень, очень странно – больше не быть игроком «Ливерпуля» после шести лет, проведенных на «Энфилде».

Но, конечно, я отлично провел это время, невероятно хорошо провел это время, и с самого первого дня мне очень, очень нравилось тренироваться, играть, особенно на «Энфилде» перед этими потрясающими болельщиками. Теперь все подошло к концу, так что еще можно сказать? – сказал Мане.