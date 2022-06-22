«Динамо» о заявлении фанатов насчет Fan ID: «Рассчитываем найти приемлемое для всех решение. Клуб был и остается открытым для диалога»

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«Динамо» выступило с заявлением касательно Fan ID. 

Сегодня фанаты московского клуба заявили, что прекращают ходить на матчи РПЛ из-за введения паспорта болельщика. 

«Привлечение зрителей на трибуны и создание максимально комфортных условий для болельщиков является одним из приоритетов нашего клуба. Неслучайно в минувшем сезоне «Динамо» обновило рекорд посещаемости на «ВТБ Арене» и заняло первое место по заполняемости домашнего стадиона среди всех московских команд.

Мы нацелены на то, чтобы сделать посещение игр «Динамо» одним из самых ярких и зрелищных мероприятий для москвичей и гостей столицы.

При организации матчей мы всегда руководствуемся законами Российской Федерации. Введение Fan ID непосредственно на «ВТБ Арене» планируется только с 2023 года.

Клуб рассчитывает использовать оставшееся время для того, чтобы сделать проход и пребывание на стадионе максимально комфортным для зрителей с учетом новых требований и реальной практики их применения.

Безусловно, мы уважаем принципиальную позицию фанатского актива. Активная поддержка очень важна для клуба и для команды, поэтому мы рассчитываем найти приемлемое для всех решение и надеемся на скорое возвращение фан-сектора. Болельщики знают, что наш клуб был и остается открытым для диалога», – говорится в сообщении клуба.

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