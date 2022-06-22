Фанаты «Динамо» заявили, что прекращают ходить на матчи РПЛ из-за Fan ID

Фанаты «Динамо» заявили, что прекратят ходить на матчи из-за введения Fan ID.

«На встрече представителей различных объединений динамовских болельщиков было принято решение о прекращении посещения матчей РПЛ по футболу и в дальнейшем других лиг, в которых будет применен закон о Fan ID.

С июля 2022 года новая система заработает на 5 стадионах и для прохода на них нужно будет получить так называемый «паспорт болельщика». Мы понимаем, что до января 2023 года мы могли бы ходить на домашние матчи и посещать другие арены, на которых пока не нужно получение данного документа, но мы не принимаем правила игры, по которым на часть стадионов можно пройти беспрепятственно, а на остальные только по паспорту!

В том числе, данное тяжелое для всех нас решение было принято в знак солидарности с фанатами тех клубов, которые уже сейчас обязаны оформлять «паспорт» и не будут посещать матчи, начиная с нового сезона.

Отдельно хотим отметить, что мы не прекращаем свою деятельность и будем посещать мероприятия с участием команд с литерой Д на груди в разных видах спорта.

Каждый болельщик «Динамо» волен самостоятельно принимать решение о продолжении посещения стадиона или отказе от этого, главное оставаться честным перед самим собой и своей совестью!

Сила в единстве!» – сказано в заявлении, которое подписали объединения фанатов «Династия», «Ультрас Динамо», «Capitals», «Old Structure Capitals», «Инструменты», «IX», «Patriots», «OTF», «NNF», «Молодцы», «Shark Moscow», «БГ Долгопрудный».