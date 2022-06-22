Мане о Клоппе: «У Юргена большое сердце, он очень помог мне стать тем игроком, которым я являюсь»

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Садьо Мане высказался о работе с Юргеном Клоппом

Вингер перешел из «Ливерпуля» Клоппа в «Баварию».

– Насколько тебе понравилось работать с Юргеном? Помог ли он тебе как игроку и человеку?

– Да, конечно, я думаю, что с самого первого дня [когда] я говорил с ним о переходе в «Ливерпуль», у нас были очень, очень хорошие отношения, он отличный тренер. У него большое сердце.

Конечно, он очень помог мне стать тем игроком, которым я являюсь, он помог и персоналу, и всем ребятам, игрокам. И я сам, как я всегда говорил, тоже никогда не переставал усердно работать, – сказал Мане. 

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