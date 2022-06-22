Ирина Роднина: «Буду ли я смотреть поединок Загитовой? Я что, больная, что ли?»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что олимпийская чемпионка проведет показательный бой с олимпийским чемпионом по боксу Альбертом Батыргазиевым.

«Я этот бред даже комментировать не хочу, честно говоря. Девочка в очередной напоминает о себе, не более того. Чего только сейчас не придумают ради самопиара.

Я думаю, что Загитову и ее менеджеров вообще мало волнует спорт и привлечение внимание к спорту таким образом. Здесь речь идет исключительно про самопиар.

Буду ли я смотреть этот поединок? Я что, больная, что ли? Я на такое, конечно, смотреть не собираюсь», — сказала Роднина.

Загитову занесло в бокс, впереди бой с мужчиной. Это что, не шутка?😱