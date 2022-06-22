«Коринтианс» хотят подписать Юри Алберто после решения ФИФА о приостановке контрактов

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Нападающий «Зенита» Юри Алберто интересен «Коринтианс».

После вчерашнего решения ФИФА, которое позволяет иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами, «Коринтианс» обратили внимание на 21-летнего нападающего.

Руководство бразильского клуба занято поиском игрока на позицию форварда. Игроки, доступные на южноамериканском рынке, не привлекают «Коринтианс», поэтому клуб заинтересован в возможной аренде Алберто.

Официальные переговоры между «Коринтианс» и Юри еще не начались, но представители бразильского клуба общаются с окружением игрока.

В минувшем сезоне бразилец забил 4 гола и отдал 2 передачи в 11 матчах РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.

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