«Коринтианс» хотят подписать Юри Алберто после решения ФИФА о приостановке контрактов

Нападающий «Зенита» Юри Алберто интересен «Коринтианс».
После вчерашнего решения ФИФА, которое позволяет иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами, «Коринтианс» обратили внимание на 21-летнего нападающего.
Руководство бразильского клуба занято поиском игрока на позицию форварда. Игроки, доступные на южноамериканском рынке, не привлекают «Коринтианс», поэтому клуб заинтересован в возможной аренде Алберто.
Официальные переговоры между «Коринтианс» и Юри еще не начались, но представители бразильского клуба общаются с окружением игрока.
В минувшем сезоне бразилец забил 4 гола и отдал 2 передачи в 11 матчах РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.