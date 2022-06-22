«Интернасьонал» хочет вернуть Алберто, «Фламенго» и «Атлетико Минейро» заинтересованы. Форвард не хочет снижать зарплату – в «Зените» он получает около 2,5 млн евро в год

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Форвард «Зенита» Юри Алберто интересен нескольким бразильским клубам.

В борьбу за 21-летнего нападающего вступил «Атлетико Минейро», но, как сообщает журналист Вагнер Мартинс, фаворитом остается «Интернасьонал», за который Алберто выступал до трансфера в «Зенит». Также в борьбе за форварда участвует «Фламенго».

Андре Кюри, представитель форварда, сообщил Мартинсу, что с Алберто возможный трансфер пока не обсуждался. Кюри выяснит позицию игрока по этому вопросу.

Интерес «Интернасьонала» к форварду крайне силен. Кюри сообщил Мартинсу, что проект «Зенита» стал не тем, что раньше, когда Алберто присоединился к клубу. Из-за неучастия российского клуба в Лиге чемпионов Кюри положительно смотрит на возможное возвращение Юри в Бразилию.

При этом журналист Леонардо Менегетти сообщает, что Алберто не намерен снижать зарплату ради возвращения в Бразилию. В «Зените» он зарабатывает около 2,5 млн евро в год.

Представители футболиста полагают, что он может получить предложения от европейских клубов.

Ранее стало известно об интересе к бразильцу со стороны «Коринтианс».

В минувшем сезоне бразилец забил 4 гола и отдал 2 передачи в 11 матчах РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.

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