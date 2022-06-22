1 июля контракт Неймара с «ПСЖ» автоматически продлится до 2027 года. Бразилец не хочет уезжать из Парижа

Контракт с «ПСЖ» автоматически будет продлен до 2027 года.

В соглашении бразильца и парижского клуба предусмотрена такая опция – и она будет активирована 1 июля, об этом сообщает L’Equipe.

В 2021 году «ПСЖ» продлил контракт с Неймаром до 2025 года. Затем 1 июля этого же года договор автоматически продлился до 2026 года, а 1 июля 2022 года соглашение будет пролонгировано до лета 2027-го.

«Неймар заинтересован в проекте «ПСЖ» и хочет внести в него свой вклад. Он не намерен уезжать», – сообщил один из его родственников.

Ранее появилась информация, что катарские руководители «ПСЖ», а также новый советник парижан по футбольным вопросам Луиш Кампуш не рассчитывают на Неймара.

В минувшем сезоне 30-летний нападающий забил 13 голов и отдал 8 передач в 28 играх за во всех турнирах.