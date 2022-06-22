Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля». Контракт – до лета 2025 года

перешел из в «Баварию».

30-летний атакующий полузащитник сборной Сенегала подписал контракт с клубом из Мюнхена до лета 2025 года.

Фото: сайт «Баварии»

Ранее стало известно, что заплатит за Мане 32 млн евро, еще 9 млн предусмотрены в виде бонусов. Сообщалось, что немцы готовы платить игроку около 20 млн евро в год до налогов, в «Ливерпуле» он получал 12 млн.

Садьо играл за «Ливерпуль» с 2016 года. За это время вингер выиграл 6 трофеев, включая Лигу чемпионов и титул в АПЛ.

В минувшем сезоне 30-летний футболист провел 50 матчей за английский клуб во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 2 результативные передачи. Подробную статистику Мане можно изучить здесь.