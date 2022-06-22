Бакаев не будет радоваться голам «Спартаку»: «Это неправильно будет. Если Туле забью, тоже не буду радоваться – это уважение к клубу»

рассказал, что у него не было сомнений, когда он соглашался на переход в «Зенит».

– Если я что-то решил, то делаю это. Без сомнений. Я понимаю, что непросто будет и с одной, и с другой стороны. Но мое дело – работать, доказывать. Думаю, если что-то и будет в начале, то у меня получится поменять это в другую сторону.

– Как ты думаешь, с кем будет более непросто: с петербургскими болельщиками или с московскими?

– Честно, даже не знаю. Я думал об этом, и пока непонятно. Думаю, 9 июля мы узнаем (смеется).

– Что будет, когда ты забьешь ?

– Ничего не будет. Радоваться не буду точно. Потому что это неправильно будет, я думаю. Если Туле забью, тоже не буду радоваться.

Даже если проведу один день в какой-то команде, не буду радоваться голам в ее ворота. В любом случае это уважение к клубу. Если буду радоваться, ни одному человеку это не понравится. Будут говорить, что это некрасиво и неправильно, – сказал вингер .

За тульский «Арсенал» Бакаев играл на правах аренды с 2018 по 2019 год.