«Спартак» выиграл Кубок России, Шварц уходит из «Динамо», а Бакаев – из «Спартака», Финляндия победила на ЧМ по хоккею, Надаль против Джоковича на «Ролан Гаррос», «Бостон» против «Голден Стэйт» в финале НБА и другие новости

1. «Спартак» усладил неоднозначный сезон яркой победой над «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России – этот трофей красно-белые не выигрывали 19 лет. Вообще для команды это первый титул с 2017 года, а для Ваноли – вообще первый в тренерской карьере. А ведь все было на волоске, однако на 99-й минуте Фомин не забил пенальти, хотя до этого не промахивался. Бело-голубые остаются без трофеев с 1995 года...

На финале был установлен рекорд посещаемости Кубка России, и вообще это был тот российский футбол, которого мы хотим. Одно выступление МакSим чего стоит!

2. Как будто мало «Динамо» плохих новостей, так еще и Сандро Шварц после проигранного финала объявил об уходе. Немец расстроен, что команда не смогла отблагодарить Воронина и Ордеца победой в Кубке.

3. Знаковое прощание и в «Спартаке» – клуб покидает Бакаев. Хотя, по его словам, очень хотел остаться. Неужели и здесь замешана Зарема?

4. Финляндия выиграла ЧМ по хоккею, в финале в овертайме дожав Канаду – 4:3. Очередной триумф финнов после победы на Олимпиады всего три месяца назад. Вратарь чемпионов Юхо Олкинуора признан самым ценным игроком турнира, а Валттери Филппула вошел в «Тройной золотой клуб» как победитель Кубка Стэнли, Олимпиады и ЧМ. Бронзу ЧМ завоевала сборная Чехии.

5. НБА. Плей-офф. Финал Востока. «Бостон» выиграл серию у «Майами» (4-3) и вышел в финал турнира, где встретится с «Голден Стэйт».

6. Серхио Перес выиграл Гран-при Монако «Формулы-1». «Феррари» подала протест из-за предполагаемого пересечения Ферстаппеном и Пересом белой линии, однако он был отклонен. Гонку останавливали из-за серьезной аварии Мика Шумахера, который разбил свой болид надвое.

7. Карен Хачанов уступил Карлосу Алькарасу и завершил выступление на «Ролан Гаррос». Рафаэль Надаль и Новак Джокович встретятся в четвертьфинале – это их 59-й матч друг против друга.

8. «Ноттингем Форест» вернулся в АПЛ спустя 23 года. «Альмерия» и «Вальядолид» пробились в Примеру, а «Осер» – в Лигу 1, отправив во второй дивизион «Сент-Этьен». В Серию А впервые в своей истории вышла «Монца» Сильвио Берлускони.

9. Глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что сборная России по хоккею пропустит следующий сезон, если ситуация с Украиной не изменится.

10. «Уфа» может потерять профессиональный статус, если не снизит все зарплаты вдвое. Помочь может продажа Агаларова, но требуемые за него 5 млн евро отпугивают покупателей.

11. Рангник не будет консультантом «МЮ». Клуб объявил, что он уходит из-за обязанностей в сборной Австрии.

12. «Ливерпуль», несмотря на поражение в финале ЛЧ, провел праздничный парад в городе. Для Юргена Клоппа его клуб все равно лучший в мире.

Цитаты дня

Флорентино Перес: «Мбаппе уже забыт, сейчас его не существует. У «Реала» идеальный сезон, это наш праздник»

Юрген Клопп: «Ман Сити» был лучше на одно очко, а «Реал» – на один гол. У «Ливерпуля» выдающийся сезон»

Анри о «Золотом мяче»: «Закрывайте голосование, France Football. Бензема выиграл»

Сергей Степашин: «Лавров – блестящий болельщик, чувствует игру, знает всех игроков «Спартака». Ему и Шойгу сейчас сложнее всех, наверное»