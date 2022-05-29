«Уфа» может потерять профессиональный статус, если не снизит все зарплаты вдвое. От клуба уходит спонсор-букмекер

«Уфа» может потерять профессиональный статус после вылета в .

Контракт «Уфы» с титульным спонсором – букмекерской компанией BetBoom – рассчитан до конца сезона-2021/22.

«Из клуба уходит букмекерская компания, соответственно, название стадиона, носившее имя этого спонсора, станет прежним – «Нефтяник». Для «Уфы» контракт с букмекерами был важным, позволял рассчитывать на финансовую стабильность», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Еще один собеседник «Матч ТВ» добавил, что в клубе рассматривают два сценария развития ситуации.

Первый – бюджет уменьшается в два раза, сотрудники клуба, в том числе и футболисты, соглашаются на сокращение не самых высоких зарплат в РПЛ вдвое.

Второй вариант возможен при отказе сотрудников «Уфы» от снижения зарплат. В этом случае клуб не сможет исполнять финансовые обязательства. Это грозит «Уфе» невозможностью заявиться в ФНЛ и потерей профессионального статуса.

Отметим, что в начале мая гендиректор клуба Шамиль Газизов говорил, что вылет в ФНЛ может поставить под угрозу существование «Уфы»: «Если «Уфа» вылетит, ее не будет. Мы от госфинансирования пытаемся уйти, но это можно сделать только в РПЛ».

Вчера «Уфа» проиграла в ответном стыковом матче «Оренбургу» (1:2) и по сумме двух встреч (3:4) вылетела из РПЛ. «Уфа» выступит в Олимп-ФНЛ впервые с сезона-2013/14.

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