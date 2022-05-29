Бакаев уходит из «Спартака»: «Это был мой прощальный матч»

заявил об уходе из .

25-летний футболист сообщил о своем решении после финального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Я ухожу. Это был мой прощальный матч», – сказал Бакаев.

Ранее сообщалось, что полузащитник бесплатно перейдет из «Спартака» в «Зенит». Бакаев – воспитанник «Спартака». В основе красно-белых он дебютировал в 2014 году.

Футболист выиграл два трофея в «Спартаке» – Суперкубок России в 2017 году и Кубок России – в 2022 году.

Также Бакаев становился бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2017/18, а также серебряным призером чемпионата России в сезоне-2020/21.

«Спартак» выиграл Кубок России! Первый трофей за пять лет, фантастический матч 😍