Моуринью про 0:1 от «Байера»: «Это неспортивное поведение... Судья не питает ко мне симпатии, и я к нему тоже. «Бенфика» проиграла не из-за арбитра»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью оценил работу главного арбитра Симоне Соццы в матче Лиги чемпионов против «Байера» (0:1).
«Не хочу слишком много говорить об этом.
Не люблю протестовать просто так, но все это неспортивное поведение... Я обычно говорю, что когда команда ведет себя чрезмерно неспортивно, виноват только один человек – судья. Редко можно увидеть, как судья показывает желтую карточку вратарю в первом тайме – такое случается только на 89-й минуте. Возможно, ничего особенного не произошло и не было никаких вопиющих ошибок.
Мы все несем ответственность в матче. И в этом отвратительном аспекте матча виноваты те, кто это допускает. Судья, которого я, к сожалению, хорошо знаю и знаю, что он не питает ко мне особой симпатии, да и я к нему тоже.
Но не думаю, что мы проиграли из-за судьи. Мы проиграли, потому что не забили голы», – сказал Жозе Моуринью.