«Динамо» объявило об уходе Шварца с поста главного тренера

Сандро Шварц объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо».
Немецкий специалист сообщил об этом на пресс-конференции после поражения от «Спартака» (1:2) в финале БЕТСИТИ Кубок России.
– Сандро, какие планы дальше? Вы остаетесь?
– За последнее время мир очень серьезно изменился, но я подчеркивал, что мы должны пройти этот путь до конца, но сегодня моя заключительная игра. Я говорю как человек. У меня не было какой-то договоренности с другим клубом, – сказал главный тренер «Динамо».
Также московский клуб официально подтвердил, что это был заключительный матч Шварца во главе «Динамо».
Шварц тренировал «Динамо» с 2020 года.
В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством 43-летнего тренера заняло третье место в чемпионате России.