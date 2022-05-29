«Динамо» объявило об уходе Шварца с поста главного тренера

объявил об уходе с поста главного тренера .

Немецкий специалист сообщил об этом на пресс-конференции после поражения от «Спартака» (1:2) в финале .

– Сандро, какие планы дальше? Вы остаетесь?

– За последнее время мир очень серьезно изменился, но я подчеркивал, что мы должны пройти этот путь до конца, но сегодня моя заключительная игра. Я говорю как человек. У меня не было какой-то договоренности с другим клубом, – сказал главный тренер «Динамо».

Также московский клуб официально подтвердил, что это был заключительный матч Шварца во главе «Динамо».

Шварц тренировал «Динамо» с 2020 года.

В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством 43-летнего тренера заняло третье место в чемпионате России.