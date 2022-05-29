«Ноттингем Форест» вернулся в АПЛ спустя 23 года, обыграв «Хаддерсфилд» в финале плей-офф Чемпионшипа

«Ноттингем Форест» следующий сезон проведет в высшей лиге Англии.

Команда Стива Купера сегодня обыграла «Хаддерсфилд» (1:0) благодаря автоголу защитника Леви Колуилла и стала победительницей плей-офф Чемпионшипа.

В последний раз клуб, образованный в 1865 году, играл в АПЛ в сезоне-1998/99. С тех пор «Ноттингем» успел побывать как в Чемпионшипе, так и в третьем дивизионе английского футбола.

Также в АПЛ по итогам сезона поднялись «Фулхэм» и «Борнмут».

Самый дорогой матч года: «Ноттингем» против «Хаддерсфилда». В плей-офф Чемпионшипа сойдутся две великие команды прошлого