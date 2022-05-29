69 тысяч зрителей на матче «Спартака» и «Динамо» – рекорд посещаемости Кубка России

Финальный матч между и установил рекорд посещаемости Кубка России.

Красно-белые выиграли со счетом 2:1 финальную игру БЕТСИТИ Кубка России.

На матче присутствовали 69 306 зрителей.

До этого самым крупным результатом была 61 тысяча болельщиков на матче ЦСКА – «Спартак» в «Лужниках» в 2006 году.

Количество мест в «Лужниках» сократилось после ЧМ-2018 после разбора временных конструкций. Еще некоторое количество мест было зарезервировано в качестве буфера безопасности между трибунами. На матч были проданы все билеты.

Финал в «Лужниках» – это российский футбол, который мы хотим