НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. Седьмой матч. «Майами» примет «Бостон»

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В воскресенье, 29 мая, состоится седьмой матч финальной серии Восточной конференции НБА сезона-2021/22.

«Майами» Джимми Батлера на своей арене поспорит с «Бостоном» Джейсона Тейтума за выход в решающую стадию чемпионата.

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Седьмой матч

Майами – Бостон
Дата проведения
30 мая, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Счет в серии – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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