НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. Седьмой матч. «Майами» примет «Бостон»

В воскресенье, 29 мая, состоится седьмой матч финальной серии Восточной конференции НБА сезона-2021/22.
«Майами» Джимми Батлера на своей арене поспорит с «Бостоном» Джейсона Тейтума за выход в решающую стадию чемпионата.
НБА
Финал Восточной конференции
Седьмой матч
- Дата проведения
- 30 мая, 03.30, «FTX Arena»
Счет в серии – 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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