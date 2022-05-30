Сергей Степашин: «Лавров – блестящий болельщик, чувствует игру, знает всех игроков «Спартака». Ему и Шойгу сейчас сложнее всех, наверное»

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Сергей Степашин рассказал о просмотре с Сергеем Лавровым финала Кубка России.

«Спартак» победил «Динамо» (2:1) в финальном матче БЕТСИТИ Кубка России, который состоялся на стадионе «Лужники».

– Проигравших сегодня не было, это был праздник. Или без горечи не обошлось?

– Что значит горечи? Я же за «Динамо» и в «Динамо», что называется. Могли, если бы Фомин… Фомин первый раз промазал пенальти за всю свою историю. Бывает так в жизни. В свое время Бекхэм не забил пенальти на чемпионате мира…

С другой стороны, мы рядом с Сергеем Лавровым сидели, моим товарищем, другом.

Я же понимаю, что сейчас сложнее всех, наверное, ему и Сергею Шойгу. Думаю: господи, пускай хоть он порадуется, немножко душой отдохнет. Так оно и получилось.

Я не думаю, что динамовцы меня похвалят за то, что я сейчас говорю, но человеку сделали маленький подарок. А игра получилась.

Первый тайм за «Спартаком», второй – за «Динамо». Был Кубок, была борьба, не стыдно. А за динамовцев спасибо Шварцу, спасибо тем ребятам, кто играл.

Был очень неплохой сезон. Напомню, нам в следующем году 100 лет. «Спартак» в свои 100 лет взял Кубок. Ну что, мы в свой юбилей тоже должны что-то взять.

– Вы все время с Сергеем Викторовичем Лавровым рядом сидели?

– Да. Ну, пообщались, поговорили. Он блестящий болельщик, великолепно чувствует игру, знает всех футболистов «Спартака». Молодец.

– А кто громе кричал – Лавров или Степашин?

– Да мы особо не кричали. И он, когда гол забили, встал, и я, когда гол забили, встал.

Я, правда, встал, когда Фомин стал бить. А потом взял и присел. Напрасно. Надо было постоять, Фома бы забил.

Но сзади болельщики сидели, думаю, неудобно, заслоняю кому-то. Тем более я сидел там, где в основном были болельщики «Спартака», – сказал член совета директоров «Динамо».

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