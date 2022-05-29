Юрген Клопп: «Ливерпуль» – лучший клуб мира. Все равно, что думают другие»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп во время парада назвал свой клуб лучшим в мире.
– Это лучший клуб мира?
– Никаких сомнений. Ни один другой клуб в мире не мог бы проиграть финал Лиги чемпионов, а на следующий день собрать столько людей в таком настроении – это нечто особенное.
Это лучший клуб мира, и мне все равно, что думают другие.
Я не знал, чего ожидать от парада, мы обсуждали ситуацию. Нельзя ведь просто брать и организовывать парад, надо планировать его. В глубине души я надеялся увидеть что-то такое, и это совершенно потрясающее зрелище. Это огромная мотивация для всех. Я горжусь этими людьми.
Это лучший сигнал, на который только можно рассчитывать. Ты не обязан выигрывать, ты должен просто отдавать все силы, и в Ливерпуле тебя будут любить, – сказал Клопп.
«Ливерпуль» провел парад в честь победы в Кубке Англии и Кубке лиги. Вчера команда Клоппа уступила «Реалу» в финале ЛЧ