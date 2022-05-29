Юрген Клопп: «Ливерпуль» – лучший клуб мира. Все равно, что думают другие»

Главный тренер «Ливерпуля» во время парада назвал свой клуб лучшим в мире.

– Это лучший клуб мира?

– Никаких сомнений. Ни один другой клуб в мире не мог бы проиграть финал , а на следующий день собрать столько людей в таком настроении – это нечто особенное.

Это лучший клуб мира, и мне все равно, что думают другие.

Я не знал, чего ожидать от парада, мы обсуждали ситуацию. Нельзя ведь просто брать и организовывать парад, надо планировать его. В глубине души я надеялся увидеть что-то такое, и это совершенно потрясающее зрелище. Это огромная мотивация для всех. Я горжусь этими людьми.

Это лучший сигнал, на который только можно рассчитывать. Ты не обязан выигрывать, ты должен просто отдавать все силы, и в Ливерпуле тебя будут любить, – сказал Клопп.

«Ливерпуль» провел парад в честь победы в Кубке Англии и Кубке лиги. Вчера команда Клоппа уступила «Реалу» в финале ЛЧ