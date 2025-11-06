Боржеш набрал 16 очков за 2+1 с «Барселоной». Полузащитник «Брюгге» в командах у 20 фэнтези-менеджеров

Карлуш Боржеш Форбс поучаствовал во всех трех голах «Брюгге» в ворота «Барсы».

«Барселона » на выезде сыграла вничью с «Брюгге» в 4-м туре Лиги чемпионов (3:3).

Карлуш Боржеш сделал дубль и отдал голевую передачу. Всего за матч у полузащитника «Брюгге » 16 очков в фэнтези-турнире ЛЧ на Спортсе’’ (+2 за игру, +10 за голы, +3 за ассист, +1 за возвраты владения). Он есть в 20 командах (0,13%), но никто из игроков не сделал его капитаном.

Ранее в этом сезоне ЛЧ Боржеш сделал ассист в 1-м туре в матче с «Монако » («Брюгге» победил 4:1).

