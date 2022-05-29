Сандро Шварц: «Динамо» хотело победой отблагодарить Воронина и Ордеца. «Спартаку повезло больше»

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Сандро Шварц высказался о поражении «Динамо» от «Спартака» (1:2) в БЕТСИТИ Кубке России.

«Поздравляю «Спартак» с победой в Кубке. Игра была интенсивной, «Спартаку повезло больше.

Нам очень горько, что мы проиграли, но я бы хотел поблагодарить свою команду, что они пытались переломить ход игры.

То, как мы провели сезон, перевешивает это поражение в Кубке. Я благодарен всей команде, персоналу.

Хотели победой отблагодарить Воронина и Ордеца, которых нет сейчас с нами в команде, но не получилось», – сказал главный тренер «Динамо», покидающий клуб.

Смолов – фанатам «Динамо» после поражения в финале Кубка России: «Пацаны, извините. В следующем году выиграем. Обещаю!»

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