Зелимхан Бакаев: «Хотел остаться в «Спартаке». Не знаю, что я кому сделал. Даже жду: скажут, что мы передумали»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Зелимхан Бакаев Спорт-Экспресс Футбол

Зелимхан Бакаев признался, что хотел остаться в «Спартаке».

Ранее 25-летний футболист сообщил об уходе из московского клуба.

– Не могу сказать, куда я ухожу.

Я еще буду принимать это непростое решение. Так случается, решили не продлевать. Не знаю, с чем это решение связано. Конечно, я хотел остаться.

– Разговоры про «Зенит»?

– Я ни с кем не договорился. Это не только Россия. Все узнаете.

– Когда вы приняли окончательное решение?

– Я даже сейчас жду, что мне скажут, что мы передумали. Я не знаю, честно. Не знаю, что я кому сделал, – сказал полузащитник «Спартака».

«Спартак» выиграл Кубок России! Первый трофей за пять лет, фантастический матч 😍

Опрос

Как оцените сезон «Спартака»?
9384 голосa
Отлично
6%
Спартак
Хорошо
14%
Спартак
Удовлетворительно
44%
Спартак
Двойка
23%
Александр Бубнов
Плохо
13%
Спартак

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные