Зелимхан Бакаев: «Хотел остаться в «Спартаке». Не знаю, что я кому сделал. Даже жду: скажут, что мы передумали»

признался, что хотел остаться в .

Ранее 25-летний футболист сообщил об уходе из московского клуба.

– Не могу сказать, куда я ухожу.

Я еще буду принимать это непростое решение. Так случается, решили не продлевать. Не знаю, с чем это решение связано. Конечно, я хотел остаться.

– Разговоры про ?

– Я ни с кем не договорился. Это не только Россия. Все узнаете.

– Когда вы приняли окончательное решение?

– Я даже сейчас жду, что мне скажут, что мы передумали. Я не знаю, честно. Не знаю, что я кому сделал, – сказал полузащитник «Спартака».

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