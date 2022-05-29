«Сент-Этьен» вылетел из Лиги 1, проиграв «Осеру» в стыковых матчах. «Святые» делят с «ПСЖ» 1-е место по чемпионским титулам

«Сент-Этьен» уступил в стыковых матчах и покинул высшую лигу Франции.

Команда Паскаля Дюпра проиграла серию послематчевых пенальти со счетом 4:5. Основное время обеих переходных встреч завершилось со счетом 1:1.

Болельщики команды агрессивно отреагировали на вылет, закидав стадион дымовыми шашками и файерами, а также начав выбегать на поле. Игроки вынуждены были в экстренном порядке скрыться в раздевалках, а пожарные – тушить огонь на трибунах.

«Святые» выступят во второй лиге впервые с сезона-2003/04.

«Сент-Этьен» 10 раз становился чемпионом Франции. По этому показателю он делит первое место с «ПСЖ».

🏆 «ПСЖ» стал чемпионом Франции в 10-й раз и повторил рекорд «Сент-Этьена»