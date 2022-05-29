Анри о «Золотом мяче»: «Закрывайте голосование, France Football. Бензема выиграл»

считает, что победитель приза уже известен.

28 мая «Реал» победил «Ливерпуль» (1:0) в финале .

«Я хотел бы кое-что сказать France Football и тем, кто голосует за обладателя «Золотого мяча».

Закрывайте голосование. Бензема выиграл. До свидания», – заявил бывший нападающий сборной Франции в эфире после финала Лиги чемпионов.

Карим Бензема в пятый раз выиграл Лигу чемпионов в составе . Ранее француз побеждал в турнире в сезонах-2013/14, 2015/16, 2016/17 и 2017/18.

В этом сезоне нападающий забил 44 мяча в 45 матчах за мадридский клуб во всех турнирах.