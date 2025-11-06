Касабулат про 1:2 от «Интера»: «Команда, которую можно было обыгрывать. «Кайрат» вышел на поле с мыслью, чо может победить»
Дамир Касабулат: «Интер» можно было обыгрывать.
Опорный полузащитник «Кайрата» Дамир Касабулат прокомментировал поражение от «Интера» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Игра была очень сложной. Мы играли против очень опытной команды. Выполнили все, что сказал тренер.
Матч получился хорошим, но, конечно, хотелось сыграть вничью. Мы верили в свои силы и выходили на поле с мыслью, что можем победить. Это была команда, которую можно было обыгрывать.
После первого тайма тренер немного нас пожурил – много теряли мяч, проигрывали в единоборствах. Но мы прибавляем, набираемся опыта.
Впереди еще четыре игры, и мы верим в себя. Дай Бог возьмем еще очки», – сказал Дамир Касабулат.
Отскок «Барсы», Жозе на самом дне, страдания «Челси» в Баку, очевидная рука без пенальти. Главное в ЛЧ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Asnews.kz
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости