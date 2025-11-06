Касабулат про 1:2 от «Интера»: «Команда, которую можно было обыгрывать. «Кайрат» вышел на поле с мыслью, чо может победить»

Дамир Касабулат: «Интер» можно было обыгрывать.

Опорный полузащитник «Кайрата » Дамир Касабулат прокомментировал поражение от «Интера » (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов .

«Игра была очень сложной. Мы играли против очень опытной команды. Выполнили все, что сказал тренер.

Матч получился хорошим, но, конечно, хотелось сыграть вничью. Мы верили в свои силы и выходили на поле с мыслью, что можем победить. Это была команда, которую можно было обыгрывать.

После первого тайма тренер немного нас пожурил – много теряли мяч, проигрывали в единоборствах. Но мы прибавляем, набираемся опыта.

Впереди еще четыре игры, и мы верим в себя. Дай Бог возьмем еще очки», – сказал Дамир Касабулат.

