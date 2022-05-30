«Монца» Берлускони вышла в Серию А – впервые в истории

Команда Сильвио Берлускони вышла в высший дивизион чемпионата Италии.

обыграла по сумме двух матчей в финале плей-офф в борьбе за повышение в Серию А.

В сезоне Серии Б команды заняли четвертое и третье места соответственно, набрав по 67 очков.

Обе команды прошли стадию 1/2 финала плей-офф и встретились в решающем двухматчевом противостоянии, в котором «Монца» одержала две победы.

«Монца» выиграла первый матч со счетом 2:1. В ответном матче клубам потребовалось дополнительное время, поскольку основное время завершилось со счетом 3:2 в пользу «Пизы».

В овертайме футболисты «Монцы» забили дважды, победили 4:3 и впервые в своей истории вышли в Серию А.

Бывший владелец «Милана» Берлускони принял управление над «Монцей» в 2018 году.