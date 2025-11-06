Уразбахтин про 1:2 от «Интера»: «Кайрат» может вписать такой матч в историю – игра развивалась по моим указаниям. Мы движемся в правильном направлении и уверены в победах»

Рафаэль Уразбахтин: «Кайрат» может вписать в историю матч с «Интером».

Главный тренер «Кайрата » Рафаэль Уразбахтин прокомментировал поражение от «Интера » (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов .

– Мы играли против фантастического соперника, прошлогоднего финалиста. Мы знали их силу, поэтому старались сделать все, что в наших силах.

Я благодарен ребятам. Игра развивалась по моим указаниям. Да, мы допускали ошибки, но такую игру мы можем вписать в историю.

Благодаря таким матчам мы можем смотреть в будущее. Для нас было невероятным сюрпризом увидеть столько болельщиков, и я благодарен им.

– Можете ли вы подтвердить, что ваша команда прибавила в Лиге чемпионов?

– Да, я это вижу и говорю своей команде. Мы сыграли три матча против трех топ-клубов.

Мы очень разочарованы тем, что не смогли реализовать наше численное превосходство в матче с «Пафосом» – возможно, из-за недостатка опыта выступлений в еврокубках.

Играя против топ-команд, ты играешь на пределе своих возможностей, и именно поэтому прогрессируешь. Мы движемся в правильном направлении и уверены в победах.

Нам нужно стабильно участвовать в этих турнирах, потому что это способствует развитию нашего клуба, – сказал Рафаэль Уразбахтин.