Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Российский футбол – один из важных и интересных видов досуга. На него стало модно ходить»

Александр Тащин: На футбол стало ходить модно.

Генеральный продюсер «Матч ТВ » Александр Тащин высказался о привлекательности посещения футбола.

«На футбол хожу с 1991 года. Тогда я знал каждого болельщика на стадионе по имени. И иногда не говорил родителям, что иду на футбол, чтобы они лишний раз не беспокоились.

Сейчас на футбол стало ходить модно. Это комфортно, безопасно. Я с сыном каждую неделю посещаю матчи РПЛ. За эти изменения отдельное спасибо руководителям всех клубов.

Сейчас российский футбол – один из важных и интересных видов досуга. Все задачи в стратегии достижимы, хоть и кажутся сейчас заоблачными», – сказал Александр Тащин.

