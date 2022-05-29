Бакаев об уходе из «Спартака»: «Слышал, что Зарема против меня. Я один раз видел ее, мы хорошо пообщались. Надеюсь, это только слухи»

Полузащитник Зелимхан Бакаев высказался о причинах ухода из .

«У меня нет догадок. Я даже не хочу вникать – это не мое дело. Мое дело работать, проявлять себя. Думаю, все видели, что мне небезразличен «ромбик».

16 лет – больше меня никто не провел в клубе. Только Леонид Арнольдович Федун больше меня в клубе. Я всегда выкладывался, спросите это у любого тренера: от первого до последнего.

Конечно, я слышал, что против меня была Зарема. Я один раз видел ее, мы хорошо пообщались. Я надеюсь, что это только слухи.

Мне ни одного предложения клуб не сделал, переговоров толком не было. Кто говорил, что я большие деньги прошу, – это чистое вранье. Если бы я попросил что-то заоблачное, можно же вести переговоры и прийти к общему знаменателю. Болельщики, которые думали, что я обнаглел, не верьте этому, – сказал Бакаев.

Зелимхан Бакаев: «Хотел остаться в «Спартаке». Не знаю, что я кому сделал. Даже жду: скажут, что мы передумали»