«Уфа» готова продать Агаларова за 5 млн евро. Такая цена отпугивает потенциальных покупателей

назвала сумму, за которую готова продать форварда .

Уфимский клуб хочет получить пять миллионов евро за лучшего бомбардира прошедшего сезона РПЛ.

«На «Уфу» уже выходили потенциальные покупатели и ценник за трансфер Агаларова пока отпугивает – это 5 миллионов евро. Такую сумму в РПЛ мало кто может позволить из тех, кому требуется усиление в линию атаки, – сообщил источник «Матч ТВ».

«Уфа» будет выступать в Олимп-ФНЛ в следующем сезоне.

За 29 матчей в Агаларов отметился 19 голами. Он опередил Матео Кассьерру («Сочи») и Дмитрия Полоза («Ростов») на 5 голов.