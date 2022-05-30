«Уфа» готова продать Агаларова за 5 млн евро. Такая цена отпугивает потенциальных покупателей

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Уфа Матч ТВ Гамид Агаларов Футбол

«Уфа» назвала сумму, за которую готова продать форварда Гамида Агаларова.

Уфимский клуб хочет получить пять миллионов евро за лучшего бомбардира прошедшего сезона РПЛ.

«На «Уфу» уже выходили потенциальные покупатели и ценник за трансфер Агаларова пока отпугивает – это 5 миллионов евро. Такую сумму в РПЛ мало кто может позволить из тех, кому требуется усиление в линию атаки, – сообщил источник «Матч ТВ».

«Уфа» будет выступать в Олимп-ФНЛ в следующем сезоне.

За 29 матчей в РПЛ Агаларов отметился 19 голами. Он опередил Матео Кассьерру («Сочи») и Дмитрия Полоза («Ростов») на 5 голов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные