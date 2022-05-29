Фомин не забил пенальти на 99-й минуте финала Кубка России со «Спартаком». Игроки «Динамо» поддержали Даниила после свистка

Теги Спартак премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России Динамо Москва Даниил Фомин Футбол

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не реализовал пенальти в финале БЕТСИТИ Кубка России.

На девятой добавленной ко второму тайму минуте хавбек с одиннадцатиметровой отметки пробил выше ворот «Спартака». В результате его команда потерпела поражение со счетом 1:2. После финального свистка партнеры подошли к Даниилу и поддержали его.

В РПЛ Фомин реализовал все 14 пенальти. В последний раз он забил с точки 14 мая в игре с «Локомотивом» (3:3).

Подробно со статистикой 25-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

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