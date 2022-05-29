«Альмерия» и «Вальядолид» вернулись в Примеру

«Альмерия» и «Вальядолид» вышли в Ла Лигу.
В заключительном туре сезона Сегунды «Альмерия» сыграла вничью с «Леганесом» (2:2) и финишировала на первом месте, набрав 81 очко в 42 матчах.
«Вальядолид» в последней игре разгромил «Уэску» (3:0) и закончил сезон на второй позиции. Команда также набрала 81 очко, но уступила «Альмерии» по дополнительным показателям – результатам личных встреч.
В плей-офф последнюю путевку в Примеру разыграют «Эйбар» (3-е место), «Лас-Пальмас» (4-е место), «Тенерифе» (5-е место) и «Жирона» (6-е место).