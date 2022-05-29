«Альмерия» и «Вальядолид» вернулись в Примеру

и «Вальядолид» вышли в Ла Лигу.

В заключительном туре сезона «Альмерия» сыграла вничью с (2:2) и финишировала на первом месте, набрав 81 очко в 42 матчах.

в последней игре разгромил «Уэску» (3:0) и закончил сезон на второй позиции. Команда также набрала 81 очко, но уступила «Альмерии» по дополнительным показателям – результатам личных встреч.

В плей-офф последнюю путевку в Примеру разыграют (3-е место), (4-е место), (5-е место) и «Жирона» (6-е место).