Киву про 2:1 с «Кайратом»: «Интер» мог и должен был выступить лучше, беру ответственность на себя. Не смог правильно настроить команду, это послужит уроком»
Киву о победе над «Кайратом»: «Интеру» надо играть лучше.
Кристиан Киву считает, что «Интер» не лучшим образом сыграл с «Кайратом» (2:1) в Лиге чемпионов.
«Беру ответственность за этот матч на себя. Возможно, я не смог правильно настроить команду. Мы могли и должны были выступить лучше, но я принимаю эти три очка. В Лиге чемпионов всегда тяжело, а сейчас уровень соперников вырастет.
Мне надо работать и искать правильные слова для того, чтобы поднять степень нашей концентрации, улучшить отношение команды к делу. Мне это послужит уроком, да и для остальных тоже, потому что в таких матчах надо играть лучше», – заявил главный тренер «Интера».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
