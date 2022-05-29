Шумахер разбил болид надвое на Гран-при Монако, гонка остановлена красными флагами

Гонщик попал в серьезную аварию на Гран-при Монако.

Немецкий пилот врезался в барьеры в секции «Бассейн». Шумахер сообщил, что с ним все в порядке, и выбрался из машины. От удара болид развалился надвое.

На трассу выехала машина безопасности, затем гонку остановили красными флагами ради восстановления барьеров.

За ходом Гран-при можно следить на странице нашего онлайна:

Дождевой Гран-при Монако: Леклер – лидер, Ферстаппен – 4-й

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