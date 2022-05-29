Надаль и Джокович в четвертьфинале «Ролан Гаррос» проведут 59-й матч друг против друга

Рафаэль Надаль обыграл Феликса Оже-Альяссима в 1/8 финала «Ролан Гаррос» (3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Матч продолжался 4 часа 21 минуту.
За выход в полуфинал испанец поборется с Новаком Джоковичем.
Их противостояние самое насыщенное в истории мужского тенниса:
- общий счет 30:28 в пользу Джоковича;
- на грунте – 19:8 в пользу Надаля;
- на «Больших шлемах» – 10:7 в пользу Надаля;
- на «Ролан Гаррос» – 7:2 в пользу Надаля.
Джокович – один из двух соперников, побеждавших Надаля на «Ролан Гаррос». Он делал это в четвертьфинале-2015 и в полуфинале-2021.