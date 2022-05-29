Финляндия победила на Олимпиаде и ЧМ по хоккею в течение 3 месяцев

выиграла два крупных хоккейных турнира в течение трех месяцев.

В феврале 2022 года финская команда под руководством без поражений (6 побед подряд) выступила на олимпийском хоккейном турнире в Пекине.

В финальном матче Финляндия обыграла сборную России (2:1), впервые выиграв золотые олимпийские медали в хоккее.

Сейчас, в мае, сборная Финляндия выиграла домашний чемпионат мира по хоккею, победив в финале команду Канады (4:3 ОТ).

На финны провели 10 матчей и уступили лишь раз – на групповом этапе Швеции по буллитам (2:3 Б).

Таким образом, в 2022 году Финляндия провела 16 матчей на крупных турнирах и выиграла 15 из них.