Флорентино Перес: «Мбаппе уже забыт, сейчас его не существует. У «Реала» идеальный сезон, это наш праздник»

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Флорентино Перес высказался о Килиане Мбаппе после победы «Реала» в Лиге чемпионов.

Форвард был близок к переходу в мадридский клуб на правах свободного агента этим летом, но незадолго до завершения сезона поменял решение и продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

«Мбаппе уже забыт, ничего не произошло. «Реал» провел идеальный сезон, и это – уже забытая ситуация.

Сейчас Мбаппе не существует, это праздник «Реала», – сказал президент «Мадрида» после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0). 

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