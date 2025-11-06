Мэр Суарес передал Месси ключ от Майами: «Есть желание вручить ключ вам за все, что вы сделали для города, страны, футбольного мира»

Лионелю Месси вручили ключ от города Майами.

Нападающий «Интер Майами » Лионель Месси получил ключ от Майами от мэра города Фрэнсиса Суареса после выступления на America Business Forum.

«У меня есть желание вручить этот ключ вам за все, что вы сделали для города, страны, футбольного мира. Спасибо вам», – заявил Суарес.

«Спасибо, я очень польщен. Мы чувствуем себя очень любимыми, очень благодарными, очень счастливыми, живя в этом городе. И для меня большая честь получить эту награду. Спасибо», – сказал Месси.

Аргентинец выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года.

Фото: x.com/leomessisite