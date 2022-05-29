Сборная России пропустит следующий сезон, если ситуация с Украиной не изменится. Об этом заявил президент ИИХФ

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Президент ИИХФ сообщил, что сборная России может пропустить турниры в следующем сезоне.

«Если ситуация между Россией и Украиной не изменится в ближайшее время, сборная России по хоккею вынуждена будет пропустить следующий сезон во всех соревнованиях под эгидой ИИХФ», – сказал Люк Тардиф.

Ранее сборная России была отстранена от участия в ЧМ по хоккею 2022 и 2023 года.

Юниорская сборная не выступила на ЮЧМ-2022 в Германии, а молодежная сборная пропустит августовский МЧМ-2022 в Канаде. 

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