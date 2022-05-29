Рангник не будет консультантом «МЮ». Клуб объявил, что он уходит из-за обязанностей в сборной Австрии

больше не будет работать в .

Немец, возглавлявший команду в начале декабря, должен был стать консультантом «Манчестер Юнайтед» после назначения постоянного тренера. Однако специалист объявил, что покидает клуб по завершении сезона.

На пресс-конференции, которую Рангник провел в качестве тренера сборной Австрии, он подтвердил, что не будет работать консультантом «МЮ». Такое решение связано с обязанностями, которые он должен выполнять в национальной команде.

«Мы хотим поблагодарить Ральфа Рангника за его усилия в качестве временного тренера, которым он был на протяжении шести месяцев.

Мы договорились, что теперь Ральф сосредоточится на его новой работе в сборной Австрии не будет будет консультантом в «Ман Юнайтед».

Желаем Ральфу удачи в следующей главе его карьеры», – сказано в заявлении «Манчестер Юнайтед».

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