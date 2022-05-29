«Реал» выиграл Лигу чемпионов, скандал с фанатами перед финалом в Париже, «Уфа» вылетела в ФНЛ, «Оренбург» и «Химки» сыграют в РПЛ, Канада и Финляндия в финале ЧМ по хоккею и другие новости

1. «Реал» выиграл Лигу чемпионов! В финале «Мадрид» одолел «Ливерпуль» (1:0) благодаря голу Винисиуса. Даже отмена мяча Бензема из-за офсайда не помогла мерсисайдцам. В итоге удар Винисиуса стал для испанского клуба единственным в створ за всю игру.

Для «сливочных» это 14-я победа в Лиге чемпионов/КЕЧ – с отрывом больше, чем у всех остальных. Победы «Реала» уже становятся привычными – клуб выиграл 5 из 9 последних розыгрышей Лиги чемпионов и побеждает уже в 8 финалах подряд. Тренер мадридцев Карло Анчелотти выиграл ЛЧ как тренер в рекордный 4-й раз.

Лучшим игроком финала был признан вратарь «Реала» Тибо Куртуа, сделавший рекордные 9 сэйвов. Карим Бензема стал лучшим бомбардиром турнира в этом сезоне с 15 голами, чуть-чуть не дотянув до рекорда Роналду (17 мячей).

2. К сожалению, в Париже не обошлось без происшествий – старт финала Лиги чемпионов на «Стад де Франс» был отложен на 36 минут из-за проблем с безопасностью на стадионе. Часть фанатов хотела прорваться на матч без билетов, некоторые перелезали через заборы, против них применяли слезоточивый газ. УЕФА после матча сообщил, что дело было в тысячах болельщиках с поддельными билетами. «Ливерпуль» запросил расследование произошедшего.

3. «Оренбург» эпично вышел в РПЛ благодаря голу защитника Андрея Малых на 94-й минуте ответного стыкового матча с «Уфой»(2:1), тем самым отправив соперника в ФНЛ. После вылета из РПЛ финансирование уфимцев серьезно сократится.

В другой стыковой игре «Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» (3:0) и остались в высшем дивизионе.

4. В финале ЧМ по хоккею 2022 в 3-й раз подряд сыграют Канада и Финляндия. В полуфинале Канада переиграла Чехию (6:1), а Финляндия была сильнее США (4:3). США и Чехия сыграют за 3-е место.

5. Кубок Стэнли. «Рейнджерс» сравняли счет в серии с «Каролиной» (3-3, 5:2 в шестом матче). Панарин забил первый гол в серии, а Шестеркин не только отразил 37 бросков из 39, но и сделал 2 результативных передачи.

6. Медведев, Рублев, Циципас, Рууд, Хуркач, Руне вышли в 4-й круг на «Ролан Гаррос». У женщин до этой стадии дошли Кудерметова, Касаткина, Швентек, а Соболенко и Рыбакина выбыли.

7. Клуб Евгения Савина «Красава» не сыграет в ФНЛ-2 в следующем сезоне. Ранее блогер покинул Россию после выпуска своего YouTube-шоу с украинскими игроками.

8. После триумфального финала Лиги чемпионов об уходе из «Реала» объявил Марсело. Бразилец, игравший за клуб с 18 лет, завоевал с ним 25 трофеев – это рекорд «Мадрида».

9. «Челси» объявил об окончательном соглашении о продаже клуба Тодду Боэли и консорциуму Clearlake Capital. Смена владельцев завершится в понедельник. Роман Абрамович вскоре выпустил заявление, отметив, что быть частью «Челси» для него честь.

10. Леклер выиграл поул в квалификации к Гран-при Монако «Формулы-1», Сайнс – 2-й, Перес – 3-й. Гонка завершилась аварией – Сайнс врезался в Переса, столкнувшегося с барьерами в конце квалификации.

11. Зеленский раскритиковал Макгрегора за фото с Путиным на ЧМ-2018. Он сказал ирландской делегации, что до этого был фанатом Конора.

12. Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга будет расследовать дело о травле фигуристов в группе тренера Евгения Рукавицына, о которой заявила Елизавета Нугуманова. Позже о жестоком обращении в группе рассказала еще одна фигуристка, заявив, что ее ударили лезвием по ноге.

13. «Зенит» может отказаться от Лантратова из-за стычки с болбоем, утверждает «Р-Спорт». Сообщалось, что клуб заплатит 3,5 млн евро за вратаря.

14. РФС и РПЛ обещали «Рубину» мораторий на вылет из РПЛ, сообщает «Бизнес Online». Это было 22 марта на собрании клубов.

15. На Украине пострадали 73 спортивных объекта, ущерб оценили в 110 млн долларов.

16. «Спартак» отметит столетие путешествием на лайнере по Москве-реке с 5 по 12 июня. Для болельщиков клуба – бесплатно.

17. Живой крокодил в ящике был на дне рождения сына Овечкина. Капитан «Вашингтона» и дети трогали рептилию.

18. Украинский киберспортивный клуб NAVI убрал из состава россиянина Бумыча из-за «репутационных рисков». Команда заняла 2-е место на прошедшем мейджоре.

19. Американский прыгун в высоту Кайнард дисквалифицирован на полгода за допинг. Он получил золото Лондона-2012 после отстранения Ухова.

20. Александр Большунов станет отцом. Супруга трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам ждет ребенка.

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