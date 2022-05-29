👑«Реал» в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов/КЕЧ. У «Милана» 7 титулов, у «Ливерпуля» осталось 6

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«Реал Мадрид» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22.

В финале турнира испанская команда взяла верх над «Ливерпулем» (1:0) на арене «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени.

«Реал Мадрид» в 14-й раз стал обладателем главного трофея клубного футбола под эгидой УЕФА – Кубка европейских чемпионов. На втором месте по числу титулов остается «Милан», побеждавший в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов 7 раз, далее идут «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6), замыкает пятерку лучших «Барселона» (5).

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